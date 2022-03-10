СМИ: Европа постепенно откажется от российских энергоресурсов

10 мар. 8:15

Сегодня на неформальном двухдневном саммите лидеров стран Евросоюза, открывающемся в французском Версале, главы государств и правительств ЕС намерены принять решение постепенно отказываться от покупок российской нефти, газа и угля, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов, - сообщает Reuters.

"Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год", - цитирует проект декларации агентство Рейтер.

При этом Евросоюз не станет устанавливать общий крайний срок для отказа от российских энергоносителей, поскольку степень зависимости от них разных стран сильно отличается, - говорится в проекте декларации, передает "АиФ".

Ранее отказаться от российских нефти и газа, несмотря на болезненность таких мер, призвал Европу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В то же время гендиректор французского энергетического концерна Engie Катрин Макгрегор выразила мнение, что Евросоюз не сможет найти полной замены газу, который поставляют из России.