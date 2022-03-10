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СМИ: сбои в логистике оставили россиян без новых игр Nintendo

pixabay.com

Японский производитель видеоигр компания Nintendo Co заявил о временной остановке поставок продукции в Россию, включая игровые консоли Nintendo Switch и программное обеспечение, - пишет издание Nikkei.

"Поставки приостанавливаются в связи с продолжающимися сбоями в логистике, а также невозможностью организовать способы оплаты", - приводит издание слова представителей компании, передает РИА Новости.

Напомним, работа онлайн-магазина Nintendo была приостановлена еще 4 марта, после того как отвечающий за денежные переводы оператор перестал проводить транзакции в рублях.

Данных о сроках возможного возобновления работы и поставок на сегодняшний день нет.

ФОТО pixabay.com
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