СМИ: Украину поддержат, но членство в ЕС не предложат

10 мар. 7:43

Участники саммита ЕС, который сегодня стартует в Версале, поддержат вступление Украины в Евросоюз, но принятие ее по ускоренной процедуре маловероятно, - сообщило агентство Рейтер со ссылкой на еврочиновников.

"Официальные лица в ЕС заявили, что европейские лидеры выразят слова решительной поддержки Украине, чтобы дать понять, что ее будущее связано с Европейским союзом", - сообщило агентство, передает РИА Новости.

В то же время лидеры ЕС, скорее всего, не предложат Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз - более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации, - рассказал агентству один из чиновников в Евросоюзе.

Напомним, неформальный саммит лидеров стран ЕС пройдет в Версале 10-11 марта.