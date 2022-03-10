Hilton и Hyatt приостанавливают деятельность в России

10 мар. 7:27

Сети отелей Hilton и Hyatt приостанавливают деятельность по открытию новых отелей в России, - следует из заявлений, опубликованных на их сайтах.

Так, сеть Hilton в своем заявлении сообщила, что приостанавливает всю новую деятельность в России, а также намерена направить свою прибыль от работы в России на гуманитарную помощь Украине.

"Мы закрыли наш корпоративный офис в Москве и обеспечим продолжение работы и оплату труда для всех сотрудников, которых это затронуло", - говорится на сайте сети, передает РИА Новости.

Сеть Hyatt также заявила, что приостанавливает новую деятельность и любые новые инвестиции в России.

"Мы продолжим оценивать работу российских отелей, соблюдая действующие санкции и директивы правительства США, и надеемся на разрешение этого кризиса", — говорится в заявлении.