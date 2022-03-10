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В столичном регионе будет ясно и морозно

В столичном регионе будет ясно и морозно

Сегодня днем в столичном регионе будет ясно и морозно, но без осадков, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице составит от трех до пяти градусов мороза, а на территории Подмосковья днем ожидается до семи градусов ниже нуля, однако из-за северного ветра будет казаться холоднее. В ночные часы столбики термометров в регионе могут опуститься до минус 17 градусов.

Скорость северо-восточного ветра составит до 10 м/с, атмосферное давление будет повышенным и составит 764 мм рт ст.

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