У российских банков есть дефицит наличной валюты

10 мар. 6:58

Ограничения на продажу валюты, введенные ЦБ РФ, свидетельствуют о том, что регулятор не был до конца готов к такому развитию ситуации, и испытывает определенные проблемы с валютной наличностью, - рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Для россиян вклады под 8% годовых в валюте - давно забытая реальность, и можно ожидать, что на них будет определенный спрос, но вряд ли речь пойдет о больших деньгах. Не исключено, что те, у кого есть существенные суммы в валюте, будут класть их в несколько разных банков, чтобы спокойно получить по истечении срока договора, - отметил финансист, передает РИА Новости

В то же время и банки могут удовлетворить спрос на валюту, если речь идет о покупке долларов и евро на валютные счета. Что касается наличных, то здесь уже есть проблемы, и банки по предписанию ЦБ сейчас не продают валюту гражданам, - напомнил эксперт.