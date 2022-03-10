Зеленский разрешил украинцам применять оружие в ходе "национального сопротивления" России

10 мар. 6:43

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан и лиц без гражданства применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления" России – это сообщение накануне было размещено на сайте украинского парламента, который 3 марта принял закон "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины".

Согласно новому закону, "в период действия военного положения граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины... могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств, в том числе получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в соответствии с порядком и требованиями, установленными Министерством внутренних дел Украины", - передает ТАСС.

Гражданские лица по новому закону имеют право применять при этом "собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное комбинированное оружие и боевые припасы к нему", а сдать оружие и неиспользованные боеприпасы гражданские лица должны будут в Национальную полицию Украины спустя 10 дней после отмены военного положения.

"Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины", если такое оружие применено на основании и в порядке, определенном данным законом, - говорится в документе.