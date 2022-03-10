Коронавирус в Казахстане сошел на нет

10 мар. 6:28

За минувшие сутки, 9 марта, в Казахстане были зарегистрированы всего 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией – практически заболевание сошло на нет, хотя в отдельных регионах болезнь все же проявляет себя.

На первое место по числу новых заболевших вышла Северо-Казахстанская область – здесь 23 новых инфицированных, на втором месте с 22 заболевшими Алматы, на третьем с 9 новыми пациентами Карагандинская область, - передает Sputnuik Казахстан.

В остальных регионах страны число новых заболевших составляет единицы.

Всего в стране с 13 марта 2020 года подтвержден 1 304 101 случай заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 10 марта, лечатся от коронавирусной инфекции 12 804 человек, в стационарах находятся 1 250 пациентов, дома лечатся 11 554 пациента.