СМИ: McDonald's и IKEA могут стать российскими компаниями

10 мар. 6:13

McDonald's, IKEA, Apple вошли в ряд компаний, которые РФ может национализировать, пишет газета "Известия" со ссылкой на слова главы организации "Общественная потребительская инициатива" Олега Павлова.

"В правительство и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые можно национализировать из-за прекращения их работы в России... Пока в перечне 59 компаний, но он будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе - Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие", - цитирует издание слова Олега Павлова, передает РИА Новости.

К работе над этим списком будут подключены правоохранители, Минпромторг и Роспотребнадзор. Список является открытым, в него вносятся компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям. Также в отношении этих компаний будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры.

"Общий объем обязательств этих компаний перед гражданами, государством и контрагентами составляет более 6 триллионов рублей. Ровно этой сумме равна их выручка в России за прошедшие три года. Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере", - приводит газета мнение Павлова.