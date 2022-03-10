В США опровергли разработку биологического и химического оружия

10 мар. 3:30

США не занимаются где-либо разработкой химического и биологического оружия. Об этом написала на своей странице в социальной сети Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы приняли к сведению ложные заявления России о якобы существующих на Украине лабораториях США по производству биологического и химического оружия", - сказала она, добавив, что данные заявления являются "операцией с целью дезинформации".

Пресс-секретарь Белого дома заверила, что США в полной мере выполняют свои обязательства в рамках конвенции о запрете химоружия и конвенции о биологическом оружии, не разрабатывают эти виды вооружений и не располагают ими где-либо.

По ее словам, Россия использовала химическое оружие, а сейчас "обвиняет Запад в тех нарушениях, которые сама допускает". "Теперь, когда Россия выступает с этими заведомо ложными утверждениями, а Китай, как кажется, поддерживает эту пропаганду, мы должны следить за возможностью того, что РФ применит химическое или биологическое оружие на Украине или осуществит операцию под чужим флагом по его применению", - цитирует Псаки ТАСС.