В Сочи приведут в порядок музей истории Хостинского района

10 мар. 0:26

В нынешнем году в Сочи проведут капитальный ремонт в музее истории Хостинского района - такое поручение дал глава города Алексей Копайгородский, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Здание было построено в 1914 году - оно признано объектом культурного наследия регионального значения, однако его последний капремонт проводился в 1956 году, а минувшим летом строение дважды попадало в зону подтопления. За многолетний период эксплуатации работ по укреплению фундамента не проводилось, передает "АиФ-Юг".

Власть приложит все усилия и запустит новые городские программы, чтобы сохранить музей для будущих поколений, заверил Алексей Копайгородский.

