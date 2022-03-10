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В Сочи приведут в порядок музей истории Хостинского района

пресс-служба администрации Сочи

В нынешнем году в Сочи проведут капитальный ремонт в музее истории Хостинского района - такое поручение дал глава города Алексей Копайгородский, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Здание было построено в 1914 году - оно признано объектом культурного наследия регионального значения, однако его последний капремонт проводился в 1956 году, а минувшим летом строение дважды попадало в зону подтопления. За многолетний период эксплуатации работ по укреплению фундамента не проводилось, передает "АиФ-Юг".

Власть приложит все усилия и запустит новые городские программы, чтобы сохранить музей для будущих поколений, заверил Алексей Копайгородский.
 

ФОТО пресс-служба администрации Сочи
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