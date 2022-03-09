Власти: возобновление торгов в фондовой секции Мосбиржи - вопрос, скорее, недель, а не дней

9 мар. 23:15

Сроки возобновления торгов в фондовой секции Московской биржи будут исчисляться, скорее, неделями, чем днями, - именно на этот вариант ориентируют компании финансовые власти. Такое сообщение распространило одразделение УК "Альфа-капитал" по работе с состоятельными клиентами - Alfa Wealth - по итогам встречи ЦБ РФ, Минфина и Московской биржи с компаниями.

В нем говорится, что решение по возобновлению торгов определяется динамикой событий на Украине, передает "Интерфакс".

Отмечается также, что из-за ситуации на рынках и новых правил игры, в ближайшие дни или недели Московская биржа намерена централизованно собирать вопросы и предложения от компаний, чтобы затем выработать необходимые решения и меры поддержки совместно с ЦБ и Минфином.

Напомним, торги на фондовом рынке Мосбиржи закрыты с 28 февраля.