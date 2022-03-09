Строить отели и санатории в России станет проще

9 мар. 23:53

Правительство РФ упростит согласование строительных проектов в том числе для создания туробъектов и обеспечивающей инфраструктуры.

"Благодаря изменениям правительство вправе снять с инвесторов существовавшие ранее административные согласования, обеспечивая "зеленый коридор" инфраструктурным проектам в сфере туризма", - сообщает пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В сообщении отмечается, что оптимизация процесса межведомственного согласования при строительстве туристических объектов с участием частных инвесторов обеспечит более гибкое взаимодействие сторон.

"Мы сможем сохранить темпы реализации действующих проектов и в среднесрочной перспективе привлечь в отрасль дополнительные инвестиции", - указал Чернышенко.

Ожидается, что нововведение ускорит ввод в эксплуатацию гостиниц и инфраструктуры для доступного и комфортного отдыха сограждан.