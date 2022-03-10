Через два дня в Туркменистане будет новый президент. Что изменится?

Президентские выборы в Туркменистане состоятся 12 марта. На странице в Wikipedia, посвященной выборам в стране, перечислены девять кандидатов, но доступна только одна фотография: Сердара Бердымухамедова, сына нынешнего президента Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедова, пишет The Diplomat.

На выборах в других странах Центральной Азии конкуренции было недостаточно, но Туркменистан по этому показателю обошел всех. По сообщениям СМИ, на сайтах Аграрной партии и Союза промышленников и предпринимателей, которые выдвинули своих кандидатов, нет ни слова ни о них, ни о предвыборных кампаниях. СМИ не решаются открыто обсуждать выборы и делать какие-либо заявления, отмечая ожидаемую победу Сердара. На самом деле, все знают, что он станет следующим президентом страны. Однако пока неизвестно, что это означает для Туркменистана.

Мало что известно о младшем Бердымухамедове. Его политическая траектория выверяется отцом с 2016 года, когда Сердар, будучи главой отдела информации в министерстве иностранных дел, получил место в парламенте. В марте 2018 года он стал заместителем министра иностранных дел, а через полгода была назначен заместителем хякима Ахалского велаята. Через год он получил должность министра промышленности, а в 2020 году - вице-премьера. Учитывая, что в Туркменистане нет должности премьер-министра, а президент - председатель кабинета министров, в результате череды назначений младший Бердымухамедов в 2020 году стал вторым по влиянию человеком в стране.

Но все его назначения мало что говорят о самом Сердаре. Eurasianet пишет, что риторика Бердымухамедова-младшего аналогичны видению его отца, поэтому сложно назвать нынешнюю ситуацию транзитом власти.

В 2020 году туркменские законодатели одобрили создание двухпалатного парламента, а в 2021 году голосование в Сенате обеспечило президенту Бердымухамедову место в новой Верхней палате, которое он, вероятно сохранит, позволив сыну стать президентом. Неясно пока, какой будет политическая динамика между двумя Бердымухамедовыми, но семейный бизнес зачастую подразумевает риск.

Президентские выборы в Туркменистане могут пройти незамеченными на фоне международных новостей. Приведет ли смена президента к смене руководства? И если да, как новое руководство будет решать проблемы, с которыми сталкивается Туркменистан? Может быть, попытка совершить династический транзит власти приведет к политическому шторму, которого так бояться лидеры по всему миру?

В различных международных рейтингах Туркменистан зачастую следует за Северной Кореей, где власть успешно передается из рук в руки на протяжении трех поколений. Каждый новый Ким следует по стопам своего отца, и любые наблюдаемые изменения представляют собой эволюцию, а не революцию. В таком свете вряд ли можно ожидать каких-либо перемен в Туркменистане после того, как у власти окажется очередной Бердымухамедов. Также стоит отметить, что в Северной Корее переход власти осуществлялся в результате смерти лидера. Ким Чен Ыну, например, не пришлось работать под неустанным контролем отца. Мы ничего не знаем об отношениях в семье Бердымухамедовых, поэтому сложно сказать, как будут работать вместе отец и сын.