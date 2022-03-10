Кубань начинает выращивать яблоки бережно

10 мар. 1:33

Яблоки в Краснодарском крае начнут выращивать по бережливым технологиям, такое сообщение распространила пресс-служба администрации Кубани.

Руководство компании "Алма Продакшн" из Абинского района заключило соглашения о вступлении в нацпроект "Производительность труда" с Минэкономики края и Региональным центром компетенций.

Яблоневые сады предприятия раскинулись на площади почти 400 га. Урожайность составляет 44 т с гектара.

Сначала сотрудники предприятия получат теоретические знания, затем агрофирма пройдет диагностику, и в течение полугода там будут внедрять лучшие практики центра компетенций.