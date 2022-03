Япония боится запрещать российским авиакомпаниям пересекать свое воздушное пространство

Японскому правительству непросто принять решение в отношении растущего числа санкций США и европейских стран, запрещающих российским самолетам пересекать их воздушное пространство. Japan Times объясняет это тем, что если Япония будет настаивать на введении подобных санкций, Россия пойдет на ответные шаги, которые нанесут удар по японской авиации. Японское правительство придерживается осторожного подхода к запрету полетов, в отличие от экономических санкций США и Европы, которые страна поддерживает.

”У нас есть и другие возможности санкционного ответа России. Я хочу принять правильное решение, которое будет эффективным и своевременным”, - сказал премьер-министр Фумио Кисида на заседании Бюджетного комитета Палаты советников, отвечая на вопрос о том, будет ли Япония вводить против России запрет на полеты.

Что касается санкций против России, Япония действует в соответствии с линией США и ЕС, запретив экспорт полупроводников и других товаров, а также заморозив активы финансовых организаций.

Более 30 стран, в том числе США, Великобритания, а также государства-члены ЕС уже утвердили запрет на полеты через собственное территориальное воздушное пространство. Некоторые члены японского парламента призывают Японию тоже ввести запрет. Например, Масахиса Сато, глава отдела иностранных дел Либерально-демократической партии, уверен ”в невероятной эффективности запрета свободного воздушного пространства для России”.

Тем не менее правительство не проявляет интереса к введению таких санкций. Если Япония решится ввести запрет, Россия может в ответ запретить японским авиакомпаниям летать в российском территориальном воздушном пространстве. Кратчайший маршрут из Японии в Европу предусматривает пересечение огромной российской территории.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси напомнил, что ”необходимо учитывать географические расстояние между Европой и Японией и последствия для логистики”.

По соображениям безопасности, авиакомпании All Nippon Airways Co. и Japan Airlines Co с 3 марта отменили некоторые полеты в Европу, а также изменили маршруты рейсов, чтобы не пересекать территорию России.

Japan Airlines Co изменила свой маршрут из аэропорта Ханэда в Лондон на перелет через Аляску. В результате время в пути увеличилось на три часа туда и на четыре с половиной обратно.

All Nippon Airways Co. сообщила что время полета из аэропорта Нарита в Брюссель через Центральную Азию увеличилось на три с половиной часа. Затраты на топливо и рабочую силу тоже растут.

В свою очередь российский крупнейший перевозчик, Аэрофлот, со вторника приостановил все международные рейсы, кроме тех, что выполняются в Белоруссию.

Даже если Япония и запретит использовать свое воздушное пространство, такая мера не сильно навредит Россия. Российский же запрет в отношении Японии может продлиться долго.

Высокопоставленный правительственный чиновник сказал, ”что если Япония пострадает от санкций сильнее, чем Россия, такие санкции не могут быть эффективными”. Правительство избегает откровенно говорить об отказе ввести санкции в отношении воздушного пространства, видимо, стараясь не привлекать особого внимания к тому, что японские меры в отношении России не соответствуют тем, что были введены другими странами.