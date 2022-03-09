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Непогода отменила более 200 рейсов Turkish Airlines

Непогода отменила более 200 рейсов Turkish Airlines

Авиаперевозчик Turkish Airlines отменил более 200 запланированных на 11 марта рейсов, включая 71 международный, в связи с ухудшением погоды в Стамбуле, сообщает пресс-служба турецкой компании.

"На 11 марта в Стамбульском аэропорту отменено 179 рейсов, в аэропорту имени Сабихи Гекчен отменено 34 внутренних рейса", - говорится в заявлении.

При этом в авиакомпании также сообщили, что 10 марта будет отменено 205 рейсов, из них 71 - международный.

Турецкие СМИ заявляют, что в ближайшие дни в Стамбуле ожидается сильное ухудшение погоды вплоть до выпадения осадков.

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