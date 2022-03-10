Европа привечает беженцев с Украины, но ставит препоны "небелым"

Европа боролась с миграционным кризисом задолго до того, как в ходе российской операции на Украине началось массовое перемещение людей. В последнее годы члены Европейского союза серьезно разделились во мнении в отношении того, что делать с 1,1 млн сирийцев, ищущих убежище в странах блока.

ABC News отмечает, что сейчас европейские государства, продемонстрировав небывалое единство, быстро приняв более 2 млн украинских беженцев. Неизвестно, последуют ли разногласия в отношении распределения бремени, но эксперты по миграции в Европе говорят, что украинским беженцам оказывается более теплый прием, потому что они белые.

Эндрю Геддес, директор Центра миграционный политики заявил о резком контрасте между ”очень теплым приемом” украинских беженцев и довольно ”враждебным” отношением к сирийцам, а также просителям убежища из Африки и с Ближнего Востока. ”Словно день и ночь, - говорит Геддес. - Особенно яркий контраст наблюдается в центральноевропейских странах, которые враждебно принимали сирийских беженцев, и благосклонно относились к украинским. Эксперт имеет в виду такие страны как Польша, Венгрия, Словакия и Чехия, которые будучи членами ЕС, сопротивлялись приему сирийских беженцев.

Многие небелые мигранты, уезжающие с Украины, в том числе и студенты из Азии и Африки сообщают о случаях дискриминации на украинских границах. По словам некоторых из них, дифференциальный подход привел к сложностям в пересечении, в частности, польской границы. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подтвердил, что ”есть случаи” дифференциального подхода на границах по расовому признаку, но его заверили, что это "не государственная политика". Польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил Гранди, что ”Польша продолжит и впредь принимать всех, кто бежит, без исключений”. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на сообщения о дискриминации написал в Twitter, что ”украинское правительство делает все возможное, чтобы решить проблемы”. Он также добавил, что Украина создала горячую линию для помощи африканским, азиатским и другими студентам, которые хотят выехать из Украины.

”Исключающая” политика предоставления убежища

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, европейские страны разместили у себя чуть более миллиона из 6,6 млн сирийских беженцев и просителей убежища, при этом большинство из них были приняты всего двумя странами: 59% - Германией и 11% - Швецией. По словам Келли Петилло, координатора Ближневосточной и Североафриканской программы Европейского совета международных отношений, ”приняты беженцы были не сразу”.

”Ситуация довольно длительное время оставалась неразрешенной. Единения не было”, - подчеркнула Петилло, отметив, что большинство сирийских беженцев смогли попасть в Европу в 2016 году, через четыре года после начала войны в Сирии, когда ЕС заключил сделку с Турцией, которая в то время испытывала давление из-за наплыва мигрантов и просителей убежища.

ЕС предоставил финансовую помощь Турции, чтобы замедлить поток мигрантов и просителей убежища, за счет возвращения ”нелегальных мигрантов”, стремящихся попасть в Европу через Грецию, обратно в Турцию. Турция, в свою очередь, работает над предотвращением появления новых миграционных маршрутов, сообщает Центр миграционной политики. В рамках сделки, цель которой замедлить миграцию в Европу, ”Европейский Союз согласился размещать у себя сирийских беженцев по схеме ”один за одного”. ЕС также обещал выплатить Турции €6 млрд для помощи сирийским сообществам.

”С тех пор как кризис в Сирии начался десять лет назад, мы наблюдаем высокий уровень нежелания европейцев брать на себя миграционное бремя”, - считает Петилло. По данным УВКБ ООН, Австрия, Греция, Нидерланды и Франция приняли от 2 до 5% сирийских беженцев, прибывших в Европу, другие страны - не более 2%.

Некоторые восточноевропейские страны, которые были резко против сирийских беженцев, теперь первыми принимают украинцев, говорит Геддес, имея в виду Польшу, Венгрию, Словакию и Чехию. ”Что касается беженцев не из Европы, то к ним применяется исключающий подход”, - подчеркивает Геддес. - ЕС с большей охотой интернализирует ситуацию с беженцами, когда бежать вынуждены белые европейцы, и довольно неохотно соглашается предоставить защиту жителям Африки и Ближнего Востока. Такие двойные стандарты, по словам Петилло, обусловлены не только расой, религией и культурой, но и политикой.

По данным УВКБ ООН Польша приняла 1,2 млн украинцев. В пятницу президент Польши Анджей Дуда посетил пограничный пункт в Корчове, где встретился с украинскими беженцами и рассказал журналистам, что Польша принимает их с открытым сердцем. Геддес напоминает, что отношение Польши к сирийскому кризису беженцев было диаметрально противоположным.

Когда в 2017 году Польша изо всех сил сопротивлялась попыткам Европы разместить в стране просителей убежища из Сирии, Ярослав Качиньский, лидер консервативной партии и нынешний вице-премьер страны заявил, что открытие границ ”опасно”, поскольку ”беженцы полностью изменят нашу культуру, а ситуация с безопасностью значительно ухудшится”.

Высший суд ЕС в апреле 2020 года постановил, что Польша, Венгрия и Чехия нарушили закон ЕС, отказавшись принимать беженцев с целью разделить бремя таких стран как Греция и Турция. В ноября 2021 года Польша ”оказалась вовлечена в военное противостояние” с Беларусью в попытке предотвратить пересечение границы просителями убежища из Африки и Ближнего Востока, напоминает Геддес.

Более двух тысяч человек оказались в ловушке во временном лагере на Белорусской стороне, поскольку Польша заблокировала помощь. По меньшей мере 15 человек погибли от холода в прошлом году. В январе Польша начала возводить металлическую стену на границе с Беларусью, чтобы защититься от мигрантов.

”Что касается украинцев, они рассматриваются как европейцы”, - говорит Геддес. По его словам, между Польшей и Украиной ”очень сильные” исторические и культурные связи. У многих беженцев из Украины есть семьи и друзья в Польше, которые их приняли. В свою очередь просители убежища из Африки и Ближнего Востока ”считаются совершенно иными с расовой, социальной и культурной точки зрения”, добавил эксперт.

Исламофобия и политика

Такие настроения, которые Петилло описывает как разделение по принципу ”свои/чужие”, на прошлой неделе проявились в риторике нескольких видных политических лидеров и различных западных деятелей СМИ, которые сделали противоречивые заявления, ставшие вирусными. Один журналист назвал украинцев ”цивилизованными” в попытке выделить их на фоне других беженцев. Были и те, кто говорил о том, что за бедствиям украинцев наблюдать тяжелее, потому что они ”похожи на нас”.

”Эти люди умные, они образованные, - сказал премьер-министр Болгарии Кирилл Петков об украинцах в начале недели, передает The Associated Press. - Это совершенно не те беженцы, к которым мы привыкли, в которых мы не были уверены, о которых мы ничего не знали. Они вообще могли быть террористами”.

А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заявил ”мы принимаем всех” в отношении украинских беженцев, сделал антимиграционную платформу центральной частью своей предвыборной кампании, настаивая на том, что наплыв нехристиан - угроза для культуры. ”Мы не хотим быть иммигрантской страной”, - сказал Орбан в январе, передает The Associated Press.

По словам Петилло, на фоне глобальной войны с террором после событий 11 сентября исламофобская риторика, связывающая терроризм с исламом, стала общим и опасным политически дискурсом в отношении беженцев с Ближнего Востока. Геддес говорит, что такие антимигрантские настроения используются в качестве оружия различными лидерами ультраправых в Европе и играют определенную роль в исключающем подходе к миграции.

В самый разгар мигрантского кризиса в 2015 году президент Чехии Милош Земан называл наплыв сирийских и иракских беженцев в Европу ”организованным вторжением”. По данным УВКБ ООН, на этот раз Чешская Республика приняла десятки тысяч украинских беженцев.

Словакия, которая на данный момент разместила у себя 140 тыс. украинцев, в 2015 году заявляла, что будет принимать только христиан из Сирии. По словам Геддеса, хотя остальные страны не так откровенны, как Словакия, предпочитающая христиан, негласно они придерживаются тех же принципов в своей политике.

По итогам исторического голосования в четверг ЕС согласился немедленно предоставить украинцам временную защиту, которая позволит им жить и работать в странах блока, а также обеспечит доступ к медицинскому обслуживанию и другим социальным услугам. По словам Геддеса, впервые ЕС применил защиту с тех пор, как она была включена в законодательство блока 20 лет назад.

Хотя Германия и Швеция предпринимали определенные усилия для обеспечения защиты сирийских беженцев, многие из них до сих пор в подвешенном состоянии, без доступа к работе, образованию и другим социальным услугам, напоминает Петилло.

”Они официально не заявляют о том, что хотят вернуть сирийцев на их родину, но делают все возможное, чтобы лишить сирийских беженцев стимулов остаться”, - говорит Петилло, добавляя, что продолжающиеся гуманитарные кризисы привели к бесконечному потоку беженцев в Европу.

По данным УВКБ ООН, более 20 тыс. искателей убежища с Ближнего Востока, Азии и Африки, прибывших в Средиземное море по суше или по морю в надежде попасть в Европу, погибли (некоторые утонули или пропали без вести), в том числе и 154 человека в 2022 году.