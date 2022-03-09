Центробанк не будет проводить торги на Мосбирже 10 марта

9 мар. 22:31

Банк России не возобновит торги 10 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, сообщает пресс-служба регулятора.

"Банк России принял решение не возобновлять торги 10 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что исключениями будут являться режим "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарная секции (драгоценные металлы) и зеркальные контракты на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 по московскому времени; секции рынка СПФИ.