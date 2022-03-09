Сингапурская Changi Airport Group продолжит поддержку аэропортов Кубани

9 мар. 22:25

Акционер аэропортов Краснодара, Анапы и Сочи, сингапурская компания Changi Airport Group, выполнит свои обязательства.

Сейчас компания следит за развитием ситуации и оценивает влияние на свои инвестиции в России. Пока ее представители не ожидают негативного влияния на способность группы выполнять свои финансовые обязательства перед акционерами, - передает "АиФ-Юг".

Также в компании "будут соблюдать все юридические и нормативные обязательства, в том числе касающиеся введенных правительством Сингапура санкций".

Напомним, 5 марта МИД Сингапура объявил о введении санкций в отношении российских банков и финансовых структур.