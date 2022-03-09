Amazon больше не будет доставлять товары в Россию и Беларусь

9 мар. 22:19

Крупнейший в мире интернет-магазин Amazon прекратил доставку розничных товаров российским и белорусским клиентам из-за спецоперации РФ на Украине. Такое сообщение опубликовано на сайте компании.

"Мы приостановили отгрузку розничных товаров клиентам из России и Белоруссии, и мы больше не будем принимать новых клиентов AWS (Amazon Web Services, - ред.) из России и Белоруссии и сторонних продавцов Amazon", - цитирует его РБК.

Кроме того, для жителей России и Беларуси закрыт доступ к видеосервису Prime Video, они не смогут купить видеоигру New World.