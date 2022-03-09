ОАЭ и Израиль заключат соглашение об экономическом партнерстве

9 мар. 21:12

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Израиль рассчитывают заключить всеобъемлющее соглашение об экономическом партнерстве до конца марта текущего года, сообщил посол ОАЭ в еврейском государстве Мухаммед аль-Хаджа

"ОАЭ уверены, что это соглашение с Израилем послужит катализатором еще большего экономического процветания", - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, что в настоящее время между странами действуют соглашения об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий, а также ряд меморандумов о взаимопонимании.