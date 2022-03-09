Белый дом: США ответят на возможную конфискацию Россией активов уходящих из нее компаний

9 мар. 21:40

Вашингтон примет меры, если Россия начнет конфискацию активов западных компаний, прекращающих работу на ее территории. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"Если будут такие действия, уверена, что мы предпримем шаги, но на данный момент ничего не произошло", - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, правительство РФ предложило вводить внешнее управление в компаниях, покинувших страну и принадлежащих иностранцам минимум на четверть, чтобы стимулировать их остаться в России.