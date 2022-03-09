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Гражданам Украины не придется платить в общественном транспорте в Тбилиси 

Гражданам Украины не придется платить в общественном транспорте в Тбилиси 

Мэрия Тбилиси приняла решение сделать бесплатным для граждан Украины общественный транспорт и другие учреждения, находящиеся в подчинении муниципалитета.   

Кроме того, бесплатными будут детские развлекательные центры, музеи, театры, плавательные бассейны и прочее. "Главное, чтобы они на входе предъявили украинский паспорт, чтобы бесплатно получить любое обслуживание", - сказал мэр грузинской столицы Каха Каладзе. 

Далее он отметил, что при мэрии Тбилиси работает горячая линия, на которую может позвонить любой гражданин Украины и получить всю необходимую информацию, передает ТАСС.

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