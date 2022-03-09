МЭР выступило с предложениями по "национализации" иностранных компаний, ушедших из России

9 мар. 21:10

Министерство экономического развития России предлагает вводить внешнее управление в компаниях, покинувших РФ и принадлежащих иностранцам минимум на четверть, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В нем говорится, что основная цель проекта - побудить организации, находящиеся под иностранным контролем, не прекращать деятельность на территории России.

"Согласно документу, внешняя администрация может быть введена, если в нарушение требований законодательства РФ управление деятельностью организации руководителем или иными органами управления, включая акционеров, было фактически прекращено", - цитирует сообщение ТАСС.

В МЭР обратили внимание на то, что правительство планирует сохранить рабочие места в иностранных организациях, заявивших о приостановке или прекращении деятельности в РФ.