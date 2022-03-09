Вандалы осквернили памятник солдатам Красной Армии в Словакии

9 мар. 20:53

Посольство России в Словакии сообщило об осквернении памятника советским воинам-освободителям в городе Свидник, расположенном на границе с Украиной.

Памятник советским воинам-освободителям осквернен в, расположенном в Восточной Словакии на границе с Украиной. Об этом сообщило в среду на своей странице в Facebook посольство РФ в Словакии. Там же выложены фотографии, на которых виден причиненный вандалами ущерб.

"В ночь с 8 на 9 марта злоумышленниками осквернен памятник воину-освободителю на мемориальном кладбище солдат Советской Армии в городе Свидник. Крайне возмущены очередным вопиющим актом вандализма, бессовестным и постыдным надругательством над памятью павших. Это подлое преступление, безусловно, стало следствием разнузданной русофобской кампании, развернутой в том числе в словацких СМИ", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что такие инциденты негативно влияют на добрые отношения между народами двух стран. "Требуем найти и наказать виновных, вернуть мемориалу его первоначальный вид", - добавили в пресс-службе.