Раввин: визит Герцога начнет новую главу в турецко-израильских отношениях

Американский раввин Марк Шнайер ожидает, что сегодняшний визит президента Израиля Ицхака Герцога в Турцию не только улучшит отношения между двумя странами, но и окажет положительное влияние на весь регион и на отношения между Анкарой и Вашингтоном, пишет турецкая "Сабах". Предыдущим израильским президентом, посетившим Турцию, был Шимон Перес, который побывал здесь в 2007 году. В 2010 году Анкара отозвала своего посла из Тель-Авива после того, как израильский спецназ совершил налет на турецкое судно Mavi Marmara, которое пыталось прорвать блокаду сектора Газа, чтобы доставить гуманитарную помощь. В результате рейда погибло восемь граждан Турции и турок с двойным гражданством – своей страны и США. Переговорные усилия, начавшиеся в 2016 году, были остановлены из-за израильской военной операции в секторе Газа, которая совпало с церемонией открытия посольства США в Иерусалиме 14 мая 2018 года - после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе туда американского посольства. Министерство иностранных дел Турции признало, что двусторонние отношения с Израилем "снова переживают сложный период в результате несоразмерного применения силы против палестинцев, участвовавших в протестах в рамках "Марша возвращения", которые начались 30 марта 2018 года".

Представитель американской еврейской общины, раввин Марк Шнайер, который вместе с высокопоставленными турецкими официальными лицами способствовал проведению исторических переговоров, подробно рассказал о состоянии турецко-израильских отношений, визите президента Ицхака Герцога и его возможных последствиях для отношений Турции с США.

Старший раввин Хэмптонской синагоги Нью-Йорка Шнайер последние 30 лет работает над улучшением отношений. Он основал Фонд этнического взаимопонимания в 1989 году, возглавив усилия по улучшению отношений между евреями и афроамериканцами. Последние 15 лет он работает над укреплением отношений между евреями и мусульманами во всем мире.

Шнайер считает, что визит Герцога открывает новую главу для турецко-израильских отношений, турецко-американских связей и еврейских общин в США. Несмотря на то, что ни Турция, ни Израиль не назначили новых послов, визит Герцога в Анкару имеет большое значение для обеих стран. Звонок Эрдогана израильскому коллеге 12 июля 2021 года положил начало новой эре телефонной дипломатии между двумя странами. Следующий звонок состоялся 18 ноября 2021 года после освобождения израильской пары, задержанной в Стамбуле по обвинению в шпионаже. Затем Эрдоган позвонил Герцогу 13 января 2022 года, чтобы выразить свои соболезнования в связи со смертью матери израильского президента. В феврале Герцог позвонил Эрдогану, чтобы пожелать ему скорейшего выздоровления от COVID-19.

Сыгравший решающую роль в установлении контактов, начиная с первых телефонных звонков, Шнайер говорит, что сейчас устанавливается новый мировой порядок, в том числе и на Ближнем Востоке. Подчеркнув общую историю евреев и мусульман как "сынов Авраама", раввин пояснил, что среди авраамических религий иудаизм и ислам наиболее близки друг другу.

Первым контактом между Турцией, Израилем и еврейско-американской общиной, который Шнайер помог установить, был межконфессиональный ифтар, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан. Мероприятие было организовано в посольстве послом Турции в Вашингтоне Хасаном Муратом Мерджаном в прошлом году. В дальнейшем посол Меркан и Шнайер начали работать над улучшением отношений между евреями и мусульманами. "Улучшение отношений Турции с США тесно связано с улучшением отношений страны с Израилем как с союзником НАТО и Запада. В этом отношении еврейская диаспора в США также поддерживает Турцию", - сказал Шнайер.

По словам раввина, после межконфессионального ифтара между Турцией и Израилем установились регулярные теплые контакты, добавив, что визит Герцога организован при поддержке еврейской общины. "Если Турция хочет восстановить отношения с Израилем, это был бы прекрасный способ наладить отношения между Турцией и еврейской диаспорой в США. Поддержка Израиля - единственный вопрос, по которому согласны и республиканцы, и демократы", - сказал он. Шнайер подчеркнул, что для Анкары важно установить хорошие отношения с Тель-Авивом не только ради государства Израиль, но и по другим причинам, включая экономическое развитие, мир в регионе и еврейскую диаспору в США, которая поддерживает эти отношения.

Исторические связи

Благодаря своему стратегическому положению Турция на протяжении всей истории объединяла различные культуры и религии и служила центром межрелигиозного взаимопонимания и сотрудничества. Во время испанской инквизиции многие евреи-сефарды нашли убежище в Османской империи по приглашению султана Баязида II. Бежавшие евреи обрели дом в Константинополе (Стамбуле), Смирне (Измире) и Салониках. Во время Второй мировой войны некоторые турецкие дипломаты также сыграли непосредственную роль в спасении евреев от Холокоста. Эти события по сей день помнят и турки, и евреи. Шнайер объясняет, что память о безопасном убежище, предоставленном евреям османами и турками, сохраняется, добавляя, что эти особые отношения сформировало историческое сосуществование иудаизма и ислама. "Американские евреи признают важную роль, сыгранную Турцией", - сказал он, заявив, что в будущем Анкара будет выступать посредником еще во многих региональных конфликтах.

С течением времени отношения между странами меняются. Например, отношения с такими странами, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн, отличаются от тех, к которым стремились 20 лет назад. Конечно, с развитием отношений между Израилем и странами Персидского залива наиболее важным вопросом остается разрешение израильско-палестинского конфликта. Турция играет ведущую роль в обсуждении этого вопроса.

Отсутствие диалога между странами нежелательно для улучшения международных отношений. Поскольку развивающийся диалог указывает на взаимовыгодную политику для обеих стран, поддержание этих отношений важно для простых граждан Турции и Израиля, а также для исторических связей между странами. Таким образом, Шнайер описывает прибытие Герцога в Анкару и возобновление дипломатических отношений как примирение между двумя странами. "У мусульман и иудеев больше общего, чем у других религиозных общин, и все больше и больше людей смотрят на это с точки зрения гуманизма, а не с точки зрения государства", - сказал он.

Новая глава в межконфессиональной дипломатии

В условиях меняющегося мирового порядка Израиль установил отношения разного масштаба с Турцией, арабскими странами, Азербайджаном и тюркскими республиками Центральной Азии. Шнайер говорит, что связи со странами, которые еще не установили дипломатические отношения с Израилем, такими как Катар, где будет проводиться чемпионат мира по футболу 2022 года, развиваются и продолжат развиваться с течением времени. По словам Шнайера, нельзя игнорировать или приуменьшать важность акцента на общем историческом происхождении обществ и привлечения внимания к уникальным отношениям между исламом и иудаизмом. Он отметил, что еврейская община в США хочет наладить отношения через этот союз, чтобы дать начало новому порядку на Ближнем Востоке, что само по себе является прекрасной возможностью. "Нельзя сбрасывать со счетов силу межрелигиозных каналов, - сказал он. - Если этот диалог продолжится, присутствие Турции будет очень и очень полезным для понимания и решения проблем Палестины".