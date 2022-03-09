QR-коды и другие ограничения по коронавирусу отменили в Карачаево-Черкесии

9 мар. 19:57

Большая часть ограничений по коронавирусу отменяется в Карачаево-Черкесии, такой указ подписал глава республики Рашид Темрезов. Соответствующее сообщение распространил оперштаб КЧР.

Уже сегодня в республике отменяются qr-коды, прекращают действовать рекомендации по переводу работников на дистанционную форму, снимаются ограничения по массовым мероприятий.

Кроме того, теряют силу требования по социальному дистанцированию (разметка, расстояние между столиками в общепите), также отменены ограничения на количество посетителей точек общепита.

Тем не менее, в Карачаево-Черкесии продолжает действовать масочный режим - в учреждениях и организациях, общественном транспорте и местах массового скопления людей. Остаются в силе и требования Роспотребнадзора по термометрии сотрудников и усиленной дезинфекции.