В Италии рассказали, сколько продлятся санкции против России

9 мар. 19:47

Антироссийские санкции стран Запада будут длиться долго, экономика должна быть к ним готова, сообщил итальянский премьер Марио Драги.

"Эти санкции не продлятся недолго, для того, чтобы они были длительными, они должны быть посильными. Мы не имеем никакого намерения отступать от нашей политики санкций, которые были согласованы со всеми союзниками, в то же время мы должны сделать все, чтобы они могли соответствовать нашим внутреннему курсу", - цитирует Драги РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что властям Италии предстоит "проанализировать последствия: рост инфляции и снижение темпов роста".

"Мы готовы принять все возможные меры для того, чтобы защитить покупательскую способность семей и поддержать компании", - добавил глава правительства.