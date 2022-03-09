Власти: у Грузии достаточно запасов продовольствия

9 мар. 19:37

Грузия располагает достаточными запасами продовольствия, сообщил министр сельского хозяйства страны Отар Шамугия на встрече с ритейлерами.

"Я могу с полной ответственностью заявить, что нет никакого дефицита запасов продовольствия", - цитирует его Sputnik Грузия.

Глава ведомства уточнил, что на встрече с дистрибьюторами удалось достичь договоренности о совместной работе в этом направлении.

Его слова подтвердил и глава Ассоциации ритейлеров Грузии Ива Чкония. Он уточнил, что сложности с товарами определенных брендов связаны исключительно с логистическими проблемами, и они могут вернуться на прилавки уже через 2-3 дня. "Поэтому призываем население не вредить себе чрезмерными закупками и другим гражданам", - заявил Чкония.