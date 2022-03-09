Житель Семея подделал удостоверение участкового полицейского, чтобы "впечатлить знакомых"

9 мар. 19:26

Молодой человек, носивший в кармане поддельный документ сотрудника полиции на свое имя, был задержан в Семее, об этом сообщает официальный ресурс Polisia.kz.

Подозреваемый приобрел "корочку", и, найдя образец служебного удостоверения правоохранителя, переделал его, назвавшись "участковым".

"Семейчанин серьезно подошел к делу, даже сделал с помощью Photoshop свою фотографию в форме стража правопорядка", - пояснили в полиции.

После задержания 21-летний молодой человек дал признательные показания, уточнив, что подделал документ "с целью впечатлить знакомых".

Для изобретательного мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Идет досудебное расследование по ст. 385 ч. 1 УК РК "Подделка документов".