"Эхо Москвы" оспорило в суде блокировку радиостанции

9 мар. 19:33

Таганский суд назначил слушание по иску радиостанции "Эхо Москвы" к Генпрокуратуре и Роскомнадзору. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

"К досудебному рассмотрению в Таганском районном суде Москвы 22 марта 2022 года назначено административное исковое заявление АО "Эхо Москвы" о признании незаконными требований Генпрокуратуры и уведомления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и действий последней по ограничению доступа к информационному ресурсу", - цитирует ее РИА Новости.



Напомним, ранее Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к "Эхо Москвы". 1 марта радиостанция была отключена от эфира.