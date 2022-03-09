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"Эхо Москвы" оспорило в суде блокировку радиостанции

&quot;Эхо Москвы&quot; оспорило в суде блокировку радиостанции

Таганский суд назначил слушание по иску радиостанции "Эхо Москвы" к Генпрокуратуре и Роскомнадзору. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

"К досудебному рассмотрению в Таганском районном суде Москвы 22 марта 2022 года назначено административное исковое заявление АО "Эхо Москвы" о признании незаконными требований Генпрокуратуры и уведомления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и действий последней по ограничению доступа к информационному ресурсу", - цитирует ее РИА Новости.
 
Напомним, ранее Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к "Эхо Москвы". 1 марта радиостанция была отключена от эфира.

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