Путин поговорил с канцлером Германии

9 мар. 19:09

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главы государств обсудили итоги третьего раунда российско-украинских переговоров в контексте развития ситуация вокруг спецоперации России на Украине, а также уделили внимание гуманитарным аспектам обстановки в регионе.

"Президент России информировал о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений и попытках боевиков националистических формирований воспрепятствовать безопасной эвакуации людей", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что лидеры стран договорились о продолжении контактов на различных уровнях.