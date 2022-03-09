ЕС опубликовал новый санкционный список

9 мар. 18:54

Евросоюз огласил имена россиян, которые вошли в новый санкционный список, информация размещена в официальном журнале ЕС.

В перечень попали 14 крупных бизнесменов и членов их семей, в том числе гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, гендиректор "Уралхима" Дмитрий Мазепин, председатель правления ПАО "Сибур холдинг" Дмитрий Конов, председатель Совета директоров "Русагро" Вадим Мошкович, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, глава "Роснано" Сергей Куликов, гендиректор VK Владимир Кириенко.

Кроме того, под санкциями оказались 146 российских сенаторов.