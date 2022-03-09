В Европе обнаружили новый штамм COVID-19

9 мар. 19:02

В ряде страны Европы обнаружен новый штамм коронавируса COVID-19 – "дельтакрон". Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.‎

"Он был зарегистрирован во Франции, Нидерландах и Дании. Но был выявлен очень низкий уровень (заражений этим штаммом - прим. ред.)", - цитирует ее РИА Новости.

Мария Ван Керкхове отметила, что "дельтакрон" возник при объединении подвидов штамма "дельта" AY.4 и "омикрон" BA.1/BA.2.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 450 млн, из них более 6 млн человек скончались. В России выявили 17 140 069 случаев заражения.