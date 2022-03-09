Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР

9 мар. 18:35

Абхазия сегодня установила дипломатические отношения с Донецкой Народной Республикой, такое сообщение распространила пресс-служба МИД республики.

"9 марта 2022 года Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами", - цитирует его ТАСС.

В министерстве добавили, что в данный момент идет подготовка проекта межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который ляжет в основу формирующейся договорно-правовой базы между Абхазией и ДНР.

"Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика поддерживают курс Российской Федерации, нацеленный на демилитаризацию и денацификацию Украины", - отметили в МИД Абхазии.

Напомним, ранее президент Абхазии Аслан Бжания издал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.