Мэр Киева призвал запретить боксеру из России выступать в США

9 мар. 18:23

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне глава Киева Виталий Кличко потребовал от США не допускать россиянина Дмитрия Бивола до поединка с Саулем Альваресом.

По словам мэра, данная мера должна быть направлена не в отношении отдельно взятого спортсмена, а для оказания давления на Россию.

"Важно, чтобы этому боксеру запретили проводить бои на территории США - ровно так же, как и всем российским спортсменам сейчас запрещено участвовать в международных соревнованиях", - приводит его слова Sports.ru.

Бой Бивола и Альвареса должен состояться 7 мая в Лас-Вегасе.