Правкомиссия одобрила законопроект о национализации уходящих из России компаний

9 мар. 18:23

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности позитивно оценила инициативу о возможности национализации имущества зарубежных компаний, уходящих с российского рынка. Такое сообщение распространила пресс-служба "Единой России".

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций. Он предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок", - цитирует его ТАСС.

Если законопроект будет принят, то это даст возможность вводить внешнее управление по суду в организациях, более четверти которых владеют иностранцы из недружественных стран, при прекращении деятельности, в результате можно будет "предупредить банкротство и сохранить рабочие места".

Однако у собственника есть возможность за пять дней отказаться от внешнего управления, если он возобновит деятельность или продаст долю, сохраняя при этом бизнес и работников.

В противном случае суд на три месяца назначает временное руководство, акции новой организации выставляются на торги, прежняя - ликвидируется. Покупатель должен будет сохранить не менее двух третей трудового коллектива, а также не прекращать работу старой организации на протяжении не менее года.