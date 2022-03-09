Украина получит от ЕБРР 2 млрд евро помощи

9 мар. 17:59

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Украине 2 млрд евро на ликвидацию последствий кризиса. Об этом говорится в сообщении финансового института.

Средства пойдут на помощь гражданам, компаниям и странам, пострадавшим от последних событий на Украине. "Банк также взял на себя обязательства сделать все, что в его силах, для восстановления страны, когда позволят условия", - сказано в заявлении.

Как отмечается, финансирование будет предоставлено в кратчайшие сроки для поддержки украинских компаний, например, в виде отсрочки по кредитам, поддержки ликвидности и торгового финансирования.