Песков: Путин поручил наказать ответственных за отправку срочников на Украину

9 мар. 17:56

Президент РФ Владимир Путин поручил направить в Главную военную прокуратуру материалы для правовой оценки действий и наказания чиновников, ответственных за отправку на Украину военнослужащих срочной службы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, до начала спецоперации по указанию верховного главнокомандующего до всех командиров было доведено указание "категорически исключить" привлечение срочников для выполнения любых задач на Украине, затем Владимиру Путину было доложено о выполнении данного указания.

"В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", - цитирует Пескова ТАСС.