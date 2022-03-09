Точки невозврата Зеленского, Пашиняна и Саакашвили

На днях "Вестник Кавказа" анализировал, как Зеленский, Пашинян и Саакашвили довели свои страны до военных конфликтов. Сейчас можно сказать, что все трое ответственны за срыв дипломатических переговоров. Все трое ввязались в заведомо провальные военные конфликты, которые обернулись военной и гуманитарной катастрофой.

У Никола Пашиняна и Михаила Саакашвили была конкретная дата, ставшая точкой невозврата. Для бывшего грузинского лидера это четвертый день войны (11 августа 2008 года), когда российские войска прошли территории Абхазии и Южной Осетии и вступили на территорию Грузию. Для главы армянского Кабмина такой датой стал двадцатый день войны (16 октября 2020 года), когда ВС Азербайджана вошли в Гадрут, а Баку был готов рассмотреть прекращение военных действий на мирных условиях. Тогда правительство Пашиняна упустило возможность предотвратить напрасные жертвы, однако и сегодня аппарат армянского премьера старается не комментировать информацию о сорванных переговорах. Что касается Михаила Зеленского, то пока спецоперация ВС на территории Украины не завершена, говорить о том, какой момент можно считать переломным сложно, однако очевидно, что с каждым днем потери украинской армии будут расти, а условия Москвы для достижения мира будут более категоричными. Возможно, этой датой станет капитуляция ВСУ в Харькове и Мариуполе.

Однако не только политический авантюризм объединяет политиков западного образца. Не последнюю роль играет пренебрежительное отношение лидеров к общественности. Поражение грузинской армии в войне 2008 года позволило Михаилу Саакашвили заподозрить грузинский народ в предательстве. В первые дни после подписания Заявления по Карабаху так называемый глава никем не признанной "НКР" Араик Арутюнян (поддерживавший политику Никола Пашиняна) обозначил главным виновником поражения армянский народ, обвинив его в нежелании массово пожертвовать своими жизнями в огне Второй Карабахской войны. Сам же глава армянского Кабмина в отчаянии призывал граждан самостоятельно приобретать оружие и средства индивидуальной защиты, создавать военизированные формирования и самостоятельно выдвигаться на самые напряженные участки фронта.

Не уступает им по степени цинизма и президент Зеленский, призывающий украинскую общественность к продолжению сопротивления и превращению Украины в пространство партизанской войны. С позволения западных кураторов, которые особо не стремятся установить дипломатический контакт между всеми заинтересованными участниками украинского кризиса, Зеленский, подобно Пашиняну, предпочитает оттягивать капитуляцию.

Молодые прозападные демократию легитимизируют насильственную политику, аргументируя это задачами национального самосохранения. Такого рода политика подкрепляется стереотипной риторикой, удовлетворяющей интересы заинтересованных внерегиональных структур. Примечательно и то, что каждый из лидеров независимых республик, будь то Пашинян, Зеленский или Саакашвили, демонстрировал и демонстрируют податливую политику в отношении Евросоюза и США. Критикуя НАТО и ЕС, президент Украины одновременно рассматривает предложение британского премьера Бориса Джонсона продолжить бессрочную войну с Россией, образовав правительство в изгнании. Многим запомнился галстук Михаила Саакашвили на кадрах телефонного звонка президента зарубежным партнерам. А в период вооруженной конфронтации в Карабахе, армянский премьер ежедневно звонил в Москву, Париж и Вашингтон в надежде на предоставление более безболезненного плана по предотвращению уничтожения оккупационного режима.

Схожесть действий прозападных лидеров Грузии, Армении и Украины в условиях вооруженной эскалации можно считать демонстрацией несамостоятельности внешнеполитических линий так называемых молодых постсоветских демократий.