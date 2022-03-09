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Канцлер Германии объяснил, почему трудно отказаться от российских энергоресурсов

Канцлер Германии объяснил, почему трудно отказаться от российских энергоресурсов

Германия понимает серьезность ситуации в случае прекращения поставок российских энергоресурсов. Об этом заявил сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы абсолютно едины с нашими партнерами, особенно с трансатлантическими партнерами - Канадой и США - в том, что зависимость от импортов ископаемого сырья в Европе совершенно другая, чем в США и Канаде... Поэтому вещи, которые можно сделать, разнятся", - акцентировал внимание он.

По словам канцлера ФРГ, все знают, что европейцы в краткосрочной перспективе столкнулись с вызовами, которые предстоит преодолеть. "Особенно если дойдет до того, что экономические связи в этой сфере не будут работать так, как они работали в последние годы и десятилетия", - цитирует Шольца РИА Новости.

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