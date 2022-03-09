РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Германия не будет поставлять военные самолеты Украине

Германия не будет поставлять военные самолеты Украине

Берлин продолжит оказывать финансовую поддержку Киеву, однако речи о военных самолетах нет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы организовали поддержку, как вам известно, речь о финансовой помощи, которую мы начали много лет назад для укрепления устойчивости украинской экономики. Мы продолжили это сейчас в кризис, есть большая финансовая поддержка, мы запустили гуманитарные усилия, предоставили все возможные военные грузы, и как вы знаете, отдельное оружие, о котором мы информировали. Кроме того, мы должны очень точно решить, что конкретно мы делаем, к этому, очевидно, не относятся никакие истребители", - приводит его слова РИА Новости.

Таким образом, Шольц ответил на вопрос о том, поддерживает ли Берлин поставку истребителей МиГ-29 из Польши Украине, готовы ли предоставить для этого военную базу в Рамштайне.

2030 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version