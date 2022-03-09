Германия не будет поставлять военные самолеты Украине

9 мар. 17:29

Берлин продолжит оказывать финансовую поддержку Киеву, однако речи о военных самолетах нет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы организовали поддержку, как вам известно, речь о финансовой помощи, которую мы начали много лет назад для укрепления устойчивости украинской экономики. Мы продолжили это сейчас в кризис, есть большая финансовая поддержка, мы запустили гуманитарные усилия, предоставили все возможные военные грузы, и как вы знаете, отдельное оружие, о котором мы информировали. Кроме того, мы должны очень точно решить, что конкретно мы делаем, к этому, очевидно, не относятся никакие истребители", - приводит его слова РИА Новости.

Таким образом, Шольц ответил на вопрос о том, поддерживает ли Берлин поставку истребителей МиГ-29 из Польши Украине, готовы ли предоставить для этого военную базу в Рамштайне.