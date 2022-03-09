Минобороны РФ: обнаружено несколько фактов участия срочников в спецоперации в Украине

9 мар. 17:28

Министерство обороны РФ выявило несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях, проводящих военную спецоперацию на территории Украины, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", - цитирует его ТАСС.

Однако, сообщил Конашенков, на одно из подразделений, занимающихся тыловым обеспечением, напала диверсионная группа нацбатальона, и несколько военнослужащих, в том числе и срочники, были захвачены.

"В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих", - сказал Конашенков.