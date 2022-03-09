Глава правительства Дагестана пристыдил бизнесменов

9 мар. 17:10

Поставщики продуктов питания закрывают склады, чтобы продавать продукцию по завышенной стоимости, сообщил на встрече с бизнесменами председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмулимов.

Речь - о поставщиках муки, сахара, чая и других продуктов, поведение которых премьер назвал недопустимым, поскольку на фоне сложной внешне-политической обстановки нужна сплоченность государства, граждан и бизнеса.

"Молодые ребята, которым 18-20 лет, отдают свою жизнь за то, чтобы защитить интересы Дагестана, России, нас всех. А вместе с этим кто-то закрывает складские помещения, ожидая роста цен", – цитирует Абдулмулимова пресс-служба правительства республики, передает "АиФ-Дагестан".

Также премьер затронул вопрос роста цен на рис, призвав производителей провести рисовые ярмарки для дагестанцев.