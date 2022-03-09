Ингушского банкира заподозрили в оформлении "левых" кредитов

9 мар. 16:32

Ингушские правоохранители задержали банкира, подозреваемого в махинациях с кредитами на 1,2 млн рублей, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

"В полицию с повинной явился бывший управляющий офиса одной из частных кредитных организаций, подозреваемый по делу по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) ", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Подозреваемый признался в том, что в мае, октябре и ноябре 2011 года незаконно оформил на чужие имена четыре кредитных договора, получив по каждому из них по 300 тыс рублей.

Ведется следствие.