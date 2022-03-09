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Власти Грузии полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за непогоды

Власти Грузии полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за непогоды

Ухудшение погодных условий вынудило власти Грузии полностью приостановить на Военно-Грузинской дороге движение всех видов транспорта, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспорта с 15:10 мск", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ранее Военно-Грузинская дорога из-за снегопада была закрыта лишь для грузового транспорта.

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