Власти Грузии полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за непогоды

9 мар. 16:17

Ухудшение погодных условий вынудило власти Грузии полностью приостановить на Военно-Грузинской дороге движение всех видов транспорта, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспорта с 15:10 мск", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ранее Военно-Грузинская дорога из-за снегопада была закрыта лишь для грузового транспорта.