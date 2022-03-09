Глава МИД Украины поделился ожиданиями от встречи с Лавровым

9 мар. 16:02

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что не возлагает завышенных ожиданий особых ожиданий на результативность переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Готовимся к переговорам с моим российским коллегой, министром Лавровым. Завтра они состоятся, - сказал он, добавив, что "ожидания у меня от переговоров сдержанные".

Далее глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что в настоящее время ведется "серьезная работа", направленная на то, чтобы переговоры прошли "максимально эффективно".

Напомним, что переговоры Лаврова и Кулебы в Анталье запланированы на 10 марта.