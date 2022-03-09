В конкурсе логотипов Кисловодска победила работа жительницы Барнаула

9 мар. 15:47

Лучший логотип Кисловодска из более чем 200 вариантов предложила жительница Барнаула Алена Бочинина, ни разу не бывавшая в городе-курорте – ей подарили путевку в санаторий, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В Кисловодске подвели итоги конкурса на новый бренд и логотип города, который организовал глава Кисловодска Евгений Моисеев и в котором приняло участие свыше 200 человек: профессиональные дизайнеры, художники, студенты, учащиеся художественных школ города. Жюри выбрало одного победителя и трех призеров конкурса", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"Каждая работа была по-своему интересна и уникальна. При выборе мы учитывали не только следование условиям конкурса, но и смотрели, как новый логотип будет органично смотреться на городских афишах, пресс-волах, сувенирах. Уверен, что кисловодчанам также понравится наш новый логотип, а наши гости безошибочно будут узнавать в нем наш курортный город. В основе логотипа сердце - это и сердечно-сосудистый курорт, и любовь, которую мы дарим, и лайки в социальных сетях", - рассказал глава Кисловодска.

Выбранный логотип будет доработан профессиональными дизайнерами с учетом замечаний и корректив жюри, после чего займет свое место на официальных документах, городских афишах, фото-зонах и сувенирной продукции, - добавили в пресс-службе горадминистрации.