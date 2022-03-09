Посол США призвал американцев покинуть Россию

9 мар. 15:43

Посол США в России Джон Салливан обратился к американским гражданам, находящимся в настоящее время на территории РФ, с призывом уехать из страны.

"Наша рекомендация следующая: уезжайте из России сейчас. Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас", - сказал он в ходе брифинга.

Тем же, кто решил не уезжать пока, Салливан порекомендовал подумать, как они будут обходиться без помощи посольства. "Продумайте план, как вы останетесь тут без помощи со стороны посольства, потому что российское правительство может закрыть посольство", - цитирует дипломата РИА Новости.